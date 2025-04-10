Actionreiche Woche mit Western-Walk, Casting & "Bergretter"-Dreh!Jetzt kostenlos streamen
Folge 15: Actionreiche Woche mit Western-Walk, Casting & "Bergretter"-Dreh!
123 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12
In einer actionreichen Folge erleben die Models den stressigen Jetset-Alltag eines Models. Nach der Berlin Fashion Week reisen einige nach L.A. Schauspieler Sebastian Ströbel leitet ein Acting-Workshop, gefolgt von einem Videoshooting für "Der Bergretter". Beim Intimissimi-Casting wird das das Gesicht für die neue Kampagne gesucht. Den Höhepunkt bildet ein Western-Walk mit Paris Jackson als Gastjurorin.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen