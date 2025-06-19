Das Finale der JubiläumsstaffelJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 25: Das Finale der Jubiläumsstaffel
158 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 12
Es wird der krönende Abschluss der Jubiläumsstaffel und eine Super-Sause der Extraklasse! Heute kürt Heidi Klum im Kölner Coloneum jeweils eine Gewinnerin und einen Gewinner der 20. #GNTM-Staffel in einem großen Live-Finale. Beide bekommen jeweils einen Titel auf der Harper's Bazaar, erhalten jeweils 100.000 Euro und werden Teil der "Wir sind es uns wert"- Kampagne von L'Oréal Paris. Wer tritt in die Fußstapfen von Lea und Jermaine und wird "Germany's Next Topmodel" 2025?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen