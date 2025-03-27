Neue Dynamik in L.A.: Boys & Girls treffen aufeinanderJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 13: Neue Dynamik in L.A.: Boys & Girls treffen aufeinander
98 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
Die Kandidaten und Kandidatinnen - eine kleine Gruppe nach der anderen - ziehen in ihr neues Zuhause für die nächsten Wochen: ein Penthouse in L.A. Dort treffen die Männer und Frauen zum ersten Mal aufeinander. Die Models müssen selbst entscheiden, wer mit wem in ein Zimmer zieht. Car-Wash-Shooting mit einer Ikone: Die Star-Fotografin Ellen von Unwerth fotografiert die Models mit Seifenlauge uns Schwämmen. Doch vorher müssen sie sich selbstständig in Paare aufteilen.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen