Wer überzeugt Naomi Campbell? Die Suche nach dem nächsten Topmodel-Mann beginnt

ProSiebenStaffel 20Folge 2vom 18.02.2025
98 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12

Casting-Fieber und hoher #GNTM-Besuch in München! Das internationale Supermodel Naomi Campbell unterstützt Heidi Klum bei ihrer Suche nach "Germany's Next Topmodel" 2025. Heute stehen ausschließlich die Männer im Fokus, die ihre besten Walks präsentieren müssen. Gemeinsam mit Naomi Campbell werden die vielversprechendsten Kandidaten mit scharfem Blick ausgewählt. Welcher Mann hat das Zeug, die Modewelt zu erobern?

