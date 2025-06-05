Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Presse-Teaching & Posen auf Rädern! Wer hält dem Druck stand?

ProSiebenStaffel 20Folge 23vom 05.06.2025
Presse-Teaching & Posen auf Rädern! Wer hält dem Druck stand?

Folge 23: Presse-Teaching & Posen auf Rädern! Wer hält dem Druck stand?

136 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12

Die Models werden von Christian Düren in professioneller Kommunikation geschult, lernen, wie man Interviews und Q&A-Sessions meistert und wie man seine Social-Media-Präsenz verbessert. Beim Interview müssen sie sich den Fragen der Presse stellen, wobei Christian sie beobachtet, und Feedback gibt. Beim Fotoshooting mit Rankin müssen die Models in Zweierpaarungen in einem fahrenden Bett posieren. Die Entscheidung findet beim "Public"-Walk in Hollywood statt.

ProSieben
