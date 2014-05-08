Germany's Next Topmodel
Folge 15: Das Finale
114 Min.Folge vom 08.05.2014Ab 12
"Germany's next Topmodel"-Finale zum fünften Mal in Köln! 15.000 Zuschauer können live dabei sein, wenn Heidi Klum, Wolfgang Joop und Thomas Hayo "Germany's next Topmodel" 2014 in der Kölner LANXESS arena küren.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-21: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen