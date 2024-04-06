Ghost Adventures
Folge vom 06.04.2024: Duell der Geister
45 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 12
Das Team fährt nach Kalifornien, um Melissa Clark auf ihrer zehn Hektar großen Farm bei ihren paranormalen Problemen zu helfen. Türen, die sich öffnen und schließen. Oder auch Schritte, Stimmen und Schatten, die im Haus umherwandern. Auch auf dem Grundstück kam es zu Ungereimtheiten, wie umgestürzten Bäumen. Doch löst womöglich Melissa selbst den Spuk aus? Und wieso suchen die Geister ausgerechnet die Farm in Auburn auf?
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.