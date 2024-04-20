Ghost Adventures - House Calls
Folge vom 20.04.2024: Neue Ehe, alte Geister
44 Min.Folge vom 20.04.2024Ab 12
In Long Beach, Kalifornien dominiert eine dunkle Energie den Alltag von Matt und Christina. Während sich das Wesen an den Körper von Matt binden will, soll Christina aus dem Leben gedrängt werden. Auf einem Polaroid entdeckt das Team im Schlafzimmer einen Nebel, außerdem schlägt Matts Körper an. Als eine Kreuzkette zu Boden fällt, ist sich die Crew sicher: Das komplette Haus muss gereinigt werden. Doch kann Zak das Wesen vertreiben?
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.