Ghost Adventures - House Calls
Folge vom 23.03.2024: Das Spukhaus am Wasserfall
44 Min.Folge vom 23.03.2024Ab 16
Julia Drahos lebt seit Jahrzehnten in einem historischen Haus in New York. Doch die Familie teilt sich das Gebäude mit Geistern und das nicht unbedingt friedlich. Denn die Wesen belästigen die Bewohner und Besucher des Hauses, vor allem Männer werden Ziel der Attacken. Hat die einstige Besitzerin, Miss Fanny, den Spuk zu verantworten? Und wieso hält Julia dem Team Informationen vor?
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.