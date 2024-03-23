Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Adventures - House Calls

Das Spukhaus am Wasserfall

TLCFolge vom 23.03.2024
Das Spukhaus am Wasserfall

Das Spukhaus am WasserfallJetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures - House Calls

Folge vom 23.03.2024: Das Spukhaus am Wasserfall

44 Min.Folge vom 23.03.2024Ab 16

Julia Drahos lebt seit Jahrzehnten in einem historischen Haus in New York. Doch die Familie teilt sich das Gebäude mit Geistern und das nicht unbedingt friedlich. Denn die Wesen belästigen die Bewohner und Besucher des Hauses, vor allem Männer werden Ziel der Attacken. Hat die einstige Besitzerin, Miss Fanny, den Spuk zu verantworten? Und wieso hält Julia dem Team Informationen vor?

Alle verfügbaren Folgen