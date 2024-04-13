Ghost Adventures - House Calls
Folge vom 13.04.2024: Das Böse im ersten Stock
44 Min.Folge vom 13.04.2024Ab 12
In Kansas wartet bereits Brenda Miller auf die Ghost Adventures-Crew. Sie erzählt, dass ihre Mutter und ihr kleiner Bruder Opfer von Geisterattacken wurden. Vor allem nachts wird die Familie tyrannisiert, der Spuk hindert sie am immer wieder am Schlaf. Das Resultat: Angstzustände, Traumata und sichtbare Flecken auf dem Körper. Das Team erfährt von einem Tornado, der vor über hundert Jahren durch die Stadt gefegt ist. Könnte dies die Quelle für die paranormalen Aktivitäten im Haus sein?
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.