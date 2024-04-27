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Ghost Adventures - House Calls

Schritte auf dem Dach

TLCFolge vom 27.04.2024
Schritte auf dem Dach

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Ghost Adventures - House Calls

Folge vom 27.04.2024: Schritte auf dem Dach

44 Min.Folge vom 27.04.2024Ab 12

Zak schickt das Team zu einer kleinen Pferderanch in Florida. Auf dem Hof, der am Rande eines unbewohnten Waldes liegt, spürt der neue Besitzer eine dunkle Energie, die seine Gefühle manipuliert. Hat die einstige Sklaverei in der Region und ein Fluch der Ureinwohner das Anwesen zu einem Schreckensort gemacht? Und sind die Bewohner der Ranch in Gefahr?

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