Ghost Adventures - House Calls
Folge vom 27.04.2024: Schritte auf dem Dach
44 Min.Folge vom 27.04.2024Ab 12
Zak schickt das Team zu einer kleinen Pferderanch in Florida. Auf dem Hof, der am Rande eines unbewohnten Waldes liegt, spürt der neue Besitzer eine dunkle Energie, die seine Gefühle manipuliert. Hat die einstige Sklaverei in der Region und ein Fluch der Ureinwohner das Anwesen zu einem Schreckensort gemacht? Und sind die Bewohner der Ranch in Gefahr?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.