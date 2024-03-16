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Ghost Adventures - House Calls

Vier Töchter und ein Geist

TLCFolge vom 16.03.2024
Vier Töchter und ein Geist

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Ghost Adventures - House Calls

Folge vom 16.03.2024: Vier Töchter und ein Geist

44 Min.Folge vom 16.03.2024Ab 16

Zak berichtet dem Team von einem verstörenden Hilferuf. Ein paranormales Wesen quält eine Familie mit kleinen Kindern in ihrem Haus. Die Crew macht sich sofort auf den Weg zu Rachel und Chris, die vom Poltergeist nicht nur psychisch tyrannisiert, sondern auch körperlich angegriffen wurden. Muss die kleine Familie ihr zuhause verlassen oder können die Ghost Adventurer das Wesen ein für allemal in die Flucht schlagen?

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