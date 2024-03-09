Ghost Adventures - House Calls
Folge vom 09.03.2024: Familienfluch
45 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 16
Raven und ihre Mutter Lisa werden von paranormalen Wesen heimgesucht, die Geisterjäger sollen helfen. Alexandre Lemay unterstützt das Team bei der Untersuchung, denn ihre Epxertise ist bei diesem verzwickten Fall gefragt. Als das Team zum Haus kommt, gibt es Neuigkeiten. Raven wurde erneut heimgesucht, sie hat Kratzer auf ihrem Körper und kann ihre Wutsausbrüche kaum mehr kontrollieren. Was haben die Vorfahren von Lisa und Raven mit dem Spuk zu tun? Und können die Experten die Schattengestalt, die die beiden Frauen im Schlaf tyrannsisiert, stoppen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.