Ghost Adventures
Folge vom 20.12.2025: Die Kinder im Brunnen
44 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Das Hotel San Carlos beherbergte früher Prominente und hochrangige Politiker, heute hausen hier nur noch paranormale Gestalten. Besonders der Suizid von Leone Jensen im Jahr 1928 hinterließ dunkle Spuren. Was trieb sie dazu, sich vom Hoteldach zu stürzen? Und was hat es mit Zimmer 720 auf sich?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.