Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Adventures

Die Kinder im Brunnen

TLCFolge vom 20.12.2025
Die Kinder im Brunnen

Die Kinder im BrunnenJetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures

Folge vom 20.12.2025: Die Kinder im Brunnen

44 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Das Hotel San Carlos beherbergte früher Prominente und hochrangige Politiker, heute hausen hier nur noch paranormale Gestalten. Besonders der Suizid von Leone Jensen im Jahr 1928 hinterließ dunkle Spuren. Was trieb sie dazu, sich vom Hoteldach zu stürzen? Und was hat es mit Zimmer 720 auf sich?

Alle verfügbaren Folgen