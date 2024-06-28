Ghost Hunters
Folge vom 28.06.2024: Geister unter Tage
44 Min. Ab 12
Die „Argonaut und Kennedy Mines“ zählen zu den ältesten Goldminen Kaliforniens, doch mit ihnen verbindet man auch das tragischste Unglück des Bundesstaats: 1922 kamen 47 Minenarbeiter bei einem Feuer um – und der Vorfall jährt sich zum 100. Mal. Das TAPS-Team soll herausfinden, ob dies der Grund für die vermehrte paranormale Aktivität ist, die nun dort herrscht. Erscheinungen von Bergleuten werden gesichtet, während der Jahrestags-Veranstaltung wurden Mitarbeiter gegen die Wand geschubst und sogar gewürgt. Dakota Laden und seine Kollegen von „Destination Fear“ unterstützen TAPS diesmal bei den Untersuchungen.
Genre:Dokumentation, Paranormal, Reality
12
