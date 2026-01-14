Ghost Rockers
Folge 11: Team Chimmy
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Am Nachmittag sollen endlich die Partner-Aufführungen stattfinden. Doch Jimmy ist noch immer dabei, sich zusammen mit Charlie in einem Haus umzusehen, in dem der Autor des mysteriösen Buches früher gewohnt haben soll. Während Jimmys Partner Brandon kurz vor der Performance immer nervöser wird, werden Jimmy und Charlie erwischt. Unterdes wagt Alex einen großen Schritt und erzählt während seiner Aufführung von seinen Ängsten, seinen Freund Jules ziehen zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH