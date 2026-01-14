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Ghost Rockers

Team Chimmy

Studio 100 KidsStaffel 4Folge 11vom 14.01.2026
Team Chimmy

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Ghost Rockers

Folge 11: Team Chimmy

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Am Nachmittag sollen endlich die Partner-Aufführungen stattfinden. Doch Jimmy ist noch immer dabei, sich zusammen mit Charlie in einem Haus umzusehen, in dem der Autor des mysteriösen Buches früher gewohnt haben soll. Während Jimmys Partner Brandon kurz vor der Performance immer nervöser wird, werden Jimmy und Charlie erwischt. Unterdes wagt Alex einen großen Schritt und erzählt während seiner Aufführung von seinen Ängsten, seinen Freund Jules ziehen zu lassen.

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