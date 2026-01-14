Ghost Rockers
Folge 4: Biber-Notfall
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Brandon muss sich um seinen zehnjährigen Neffen Samuel kümmern. Mila will die beiden in den Park begleiten, doch zuvor muss sie sich mit den anderen Bandmitgliedern wegen der mysteriösen Kreuzkönigin beraten. Diese warnt die Ghost Rockers weiterhin, ihren Willen zu befolgen. Unterdes zögert Alex, in den Schauspielkurs zu wechseln. Seine Selbstzweifel sind so groß, dass es sogar Jules nicht gelingt, ihm Mut zuzusprechen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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