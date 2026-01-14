Ghost Rockers
Folge 13: Nur Freunde
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jonas beschließt, dass es besser ist, wenn Mila und er sich vorerst nicht mehr sehen. Schließlich ist Mila mit Brandon zusammen, auch wenn beide merken, dass es ihnen schwer fällt, voneinander loszukommen. Die mysteriöse Kreuzkönigin scheint derweil zu wissen, dass die Ghost Rockers gut darin sind, Codes zu knacken. Eine Lochkarte gerät in den Besitz der Bandmitglieder, deren Sinn es wieder einmal zu entschlüsseln gilt. Ein Glück, dass Jimmy zur Stelle ist.
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Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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