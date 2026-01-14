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Ghost Rockers

Nur Freunde

Studio 100 KidsStaffel 4Folge 13vom 14.01.2026
Nur Freunde

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Ghost Rockers

Folge 13: Nur Freunde

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jonas beschließt, dass es besser ist, wenn Mila und er sich vorerst nicht mehr sehen. Schließlich ist Mila mit Brandon zusammen, auch wenn beide merken, dass es ihnen schwer fällt, voneinander loszukommen. Die mysteriöse Kreuzkönigin scheint derweil zu wissen, dass die Ghost Rockers gut darin sind, Codes zu knacken. Eine Lochkarte gerät in den Besitz der Bandmitglieder, deren Sinn es wieder einmal zu entschlüsseln gilt. Ein Glück, dass Jimmy zur Stelle ist.

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