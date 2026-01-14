Ghost Rockers
Folge 14: Roccos Rückkehr
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Noch immer wissen die Ghost Rockers nicht, wer hinter der mysteriösen Kreuzkönigin steckt. Dieses Mal ist es Mila, die droht, in Gefahr zu geraten, wenn die Bandmitglieder nicht innerhalb von sieben Stunden ihre Wünsche erfüllt. Die Spur führt zu einem Restaurant, an dessen Stelle vor 200 Jahren ein Hufschmied tätig war. In der Zwischenzeit gibt es gute Nachrichten für Brandon. Sein Vater Rocco wird aus dem Gefängnis entlassen.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH