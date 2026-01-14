Ghost Rockers
Folge 12: Tausend Kilometer
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mila und Jonas trumpfen bei ihrer Zweier-Performance auf. Die Gefühle, die sie vermitteln, bestätigen Brandon weiter darin in seiner Annahme, dass zwischen den beiden noch immer etwas läuft. Direktorin Vanderbilt stellt in der Zwischenzeit einen neuen Konrektor ein, der sie in ihrer Arbeit unterstützen soll. Doch dieser hat anscheinend etwas zu verbergen. Und Jimmy und Charlie haben eine versteckte Kiste mit neuen Hinweisen gefunden.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH