Ghost Rockers
Folge 2: Bauernopfer
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die mysteriöse Kreuzkönigin fordert die Ghost Rockers zu einem Spiel auf. Sie sollen binnen 24 Stunden etwas suchen, sonst wird ein Bauer auf dem Spielbrett geopfert. Charlie glaubt, dass die Königin ihr den Bauer zugeordnet hat. Mila will sich zunächst nicht einschüchtern lassen. Doch kurz bevor die Frist um ist, glaubt sie, beobachtet zu werden. Zudem erhält sie selbst eine Karte, in der sie gewarnt wird.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH