Ghost Rockers
Folge 23: Auf eigene Faust
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Sammy gelangt an einen Songtext der Freebirds, der Hinweise über das mysteriöse Buch liefert. Doch leider hinterlässt er aus Versehen eine Karte, die den Grundriss der DAM-Akademie zeigt. Steckt dahinter ein neuer Hinweis? Unterdes glaubt Charlie, dass Jana die mysteriöse Kreuzkönigin ist. Warum sonst versucht sie, sich ausgerechnet an ihre Freunde heranzuschmeißen? Doch mit ihrer Meinung steht Charlie allein da. Also beschließt sie auf eigene Faust, Jana zu folgen.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH