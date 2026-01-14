Ghost Rockers
Folge 26: Die neue Flamme
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jonas sieht durch seinen letzten Auftritt mit Eva neue Karrierechancen auf sich zukommen. Die beiden sollen einem renommierten amerikanischen Musikproduzenten vorspielen. Doch dann droht die Kreuzkönigin mit einer neuen Nachricht: Wenn es den Ghost Rockers bis zum Abend nicht gelingt, das mysteriöse Buch zu finden und ihr zu überreichen, wird Jonas etwas zustoßen. Die Spur führt in ein verlassenes Schwimmbad.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH