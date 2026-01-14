Ghost Rockers
Folge 34: Katz-und-Biber-Spiel
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jimmy und Jana sind auf der Flucht vor den Schergen der Kreuzkönigin. Es gelingt ihnen, Kontakt zu den anderen Ghost Rockers aufzunehmen. Doch wo sie sich befinden, wissen die beiden nicht. Allein eine leerstehende Raffinerie bietet einen vagen Anhaltspunkt. Als sich die Schergen ihnen nähern, verbarrikadieren sie sich in einem alten Campingwagen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH