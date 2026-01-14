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Ghost Rockers

Katz-und-Biber-Spiel

Studio 100 KidsStaffel 4Folge 34vom 14.01.2026
Katz-und-Biber-Spiel

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Ghost Rockers

Folge 34: Katz-und-Biber-Spiel

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jimmy und Jana sind auf der Flucht vor den Schergen der Kreuzkönigin. Es gelingt ihnen, Kontakt zu den anderen Ghost Rockers aufzunehmen. Doch wo sie sich befinden, wissen die beiden nicht. Allein eine leerstehende Raffinerie bietet einen vagen Anhaltspunkt. Als sich die Schergen ihnen nähern, verbarrikadieren sie sich in einem alten Campingwagen.

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