Ghost Rockers
Folge 35: Heldin des Tages
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Rocco steht vor einer wichtigen Entscheidung. Mit einem kriminellen Job könnte er alle seine Schulden begleichen, und sein Sohn Brandon hätte wieder genug Zeit, sich auf seine Tanzausbildung zu konzentrieren, statt auch für Einkommen zu sorgen. Jana unterdes wird von den Ghost Rockers als Heldin gefeiert. Mutig hat sie sich und Jimmy befreien können und sogar das Handy eines der Schergen der Kreuzkönigin geklaut, um Hilfe rufen zu können. Allein Charlie ist nicht überzeugt.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH