Ghost Rockers
Folge 41: Der Anfang vom Ende
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jonas und Eva entkommen bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt gerade noch einem Anschlag von Peter Verlinden. Dennoch hatten sie noch genug Zeit, um den amerikanischen Musikproduzenten von ihrem Talent zu überzeugen. Eva ist außer sich vor Glück, und auch die anderen Ghost Rockers freuen sich für die beiden. Allein Mila benimmt sich auffällig patzig. Ist sie etwa eifersüchtig auf Eva? Charlie konfrontiert sie mit diesem Gedanken.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH