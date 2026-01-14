Ghost Rockers
Folge 43: Experimente
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jonas und Eva können es nicht fassen: Sie sollen bei einer Amerika-Tour drei Monate lang einen berühmten Sänger als Vorband begleiten. Doch Jonas hat Vorbehalte. Zum einen müssten dann die Ghost Rockers pausieren. Zum anderen ist Verlinden noch immer auf freiem Fuß. Als Mila von Jonas‘ Karrierechance erfährt, bemerkt sie, wie stark noch ihre Gefühle für ihn sind.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH