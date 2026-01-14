Ghost Rockers
Folge 44: Geplatzte Träume
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Verlindens perfider Plan scheint aufzugehen. Er stellt Alex auf die Probe, und das kurz vor dessen entscheidender Schauspielprüfung. Charlie versucht indes Mila zu überreden, zu Jonas zu gehen und ihm zu beichten, dass sie immer noch in ihn verliebt ist. Doch Mila hat Jonas kurz zuvor noch in seinem Entschluss bestätigt, nach Amerika zu fliegen. Und dann ist da noch Eva, die es ebenfalls auf Jonas abgesehen hat.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH