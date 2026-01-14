Ghost Rockers
Folge 45: Konfrontation
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mila ist enttäuscht. Von Jonas, weil er gerade mit Eva zusammengekommen ist. Über sich selbst, weil sie dies zugelassen hat und sich ihre Gefühle ihm gegenüber nicht eingestehen konnte. Und über Eva, die Jonas ihrer Meinung nach von Anfang an schöne Augen gemacht hat. Entsprechend abfällig äußert sie sich über sie. Und bemerkt zu spät, dass sie dabei von einem Schergen Verlindens gefilmt wird.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH