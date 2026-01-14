Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 46vom 14.01.2026
Nachdem Jonas erfahren hat, was Mila über ihn und Eva gesagt hat, ist er nicht mehr gut auf sie zu sprechen. Mila reagiert wie immer trotzig und fordert Verbrecher Verlinden heraus, der die Schuld an der ganzen Misere trägt. Doch bei den anderen Ghost Rockers regt sich der Widerstand. Mit Jonas kann sie nicht mehr rechnen. Jimmy verspricht Jana, sich ebenfalls herauszuhalten. Und Alex möchte Verlindens perfides Spiel nicht mehr mitspielen. Dann schickt Verlinden einen Umschlag.

