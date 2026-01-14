Ghost Rockers
Folge 52: Abschlusszeugnis
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Das letzte Jahr an der DAM geht zu Ende. Jonas muss sich beeilen, um noch rechtzeitig das Flugzeug nach Amerika zu kriegen, um dort die Tour zusammen mit Eva antreten zu können. Und Mila traut sich nicht einmal, sich von ihm zu verabschieden. Schließlich will sie seinem Glück nicht im Wege stehen, und das unabhängig davon, was sie selbst fühlt. Alex schließlich darf doch noch seine Abschlussprüfung wiederholen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH