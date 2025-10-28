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Gilmore Girls

Essen macht fertig!

sixxStaffel 7Folge 6vom 28.10.2025
Essen macht fertig!

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Folge 6: Essen macht fertig!

41 Min.Folge vom 28.10.2025

Rory bekommt Besuch von Lorelai und Christopher. In Yale treffen sie auf Emily und Richard, die wie immer die Vorzeige-Großeltern spielen. Während Lorelai ihre Wut nur schwer unter Kontrolle bringen kann, fühlt sich Christopher als schlechter Vater und beginnt mit Wiedergutmachungs-Aktionen, die Rory etwas überfordern. Luke hat unterdessen ein Date mit einer radikalen Veganerin.

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