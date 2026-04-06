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Gilmore Girls

Verstrickt

sixxStaffel 7Folge 9vom 06.04.2026
Verstrickt

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Gilmore Girls

Folge 9: Verstrickt

41 Min.Folge vom 06.04.2026

Lorelai spürt, dass ihre Freunde und Bekannten in Stars Hollow Christopher nicht als ihren Ehemann anerkennen. In dieser Rolle würden sie lieber Luke sehen. Lorelai versucht dennoch, Christopher zu integrieren und arrangiert für ihn ein Treffen mit Jackson. Die beiden Männer scheinen sich jedoch nicht viel zu sagen zu haben. Unterdessen trifft Rory bei einer Party auf Marty, der sich Mut antrinkt und ihr ein Geständnis macht.

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