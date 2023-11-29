Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge

Waffenbrüder

DMAX
Folge vom 29.11.2023
Waffenbrüder

WaffenbrüderJetzt kostenlos streamen

Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge

Folge vom 29.11.2023: Waffenbrüder

Folge vom 29.11.2023
Ab 6

Freddy Dodge hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er braucht eine Auszeit. Deshalb ist Juan Ibarra in Montana auf sich allein gestellt. Dort haben Dave Turin und sein Team 2019 in zehn Wochen mehr als 200 Unzen Edelmetall ausgegraben. Aber Mark McDonough und Rick Grandt konnten in der „Bird's Eye“-Mine nicht an die Erfolge ihrer Vorgänger anknüpfen. Die beiden Männer wollen für die Zeit nach dem Militär ein erfolgreiches Business aufbauen. Aber das klappt bis dato mehr schlecht als recht. Um das Blatt zu wenden, ist Juans Expertise gefragt.

