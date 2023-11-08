Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge

Der Nuggetfaktor

DMAX
Folge vom 08.11.2023
Der Nuggetfaktor

Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge

Folge vom 08.11.2023: Der Nuggetfaktor

44 Min.
Folge vom 08.11.2023
Ab 6

Bryce und Heidi Waits leben ihren Traum. Die beiden Mittdreißiger haben ihr Stadtleben aufgegeben, um in Vollzeit eine Mine zu betreiben. Das Paar hat in Montana ein Grundstück und Ausrüstung gekauft, aber die Erträge hinken den hohen Erwartungen hinterher. Das könnte auch an der Waschanlage liegen, die Bryce im Internet aufgetrieben hat. Der Maschinenführer und Schweißer hat die Maschine zwar modifiziert. Aber weil der Einfülltrichter und die hydraulischen Riffeln regelmäßig verstopfen, verlieren der Goldgräber und seine Frau bei der Arbeit Zeit und Geld.

