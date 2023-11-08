Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 08.11.2023: Der Nuggetfaktor
44 Min.Folge vom 08.11.2023Ab 6
Bryce und Heidi Waits leben ihren Traum. Die beiden Mittdreißiger haben ihr Stadtleben aufgegeben, um in Vollzeit eine Mine zu betreiben. Das Paar hat in Montana ein Grundstück und Ausrüstung gekauft, aber die Erträge hinken den hohen Erwartungen hinterher. Das könnte auch an der Waschanlage liegen, die Bryce im Internet aufgetrieben hat. Der Maschinenführer und Schweißer hat die Maschine zwar modifiziert. Aber weil der Einfülltrichter und die hydraulischen Riffeln regelmäßig verstopfen, verlieren der Goldgräber und seine Frau bei der Arbeit Zeit und Geld.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.