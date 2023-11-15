Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 15.11.2023: PJs Traum vom Gold
44 Min.Folge vom 15.11.2023Ab 6
Freddy Dodge und Juan Ibarra machen sich auf den Weg zu einer Mine in den Bergen Alaskas. Die ersten Goldgräber kamen 1903 in die Region. Seither wurde in dem Gebiet Edelmetall im Wert von 180 Millionen Dollar gewonnen. Und auch heute kann man dort noch Reichtümer finden. Aber PJ Nyberg hatte mit seinem Vater Paul und seinem Großvater „Beetle“ bis dato nur mäßigen Erfolg, denn die Bedingungen sind nicht optimal. Der viele Schlamm erschwert die Arbeit und die Waschanlage ist nicht richtig justiert. Deshalb packen Freddy und Juan umgehend ihr Werkzeug aus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.