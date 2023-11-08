Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 08.11.2023: Ein Herz und eine Mine
45 Min.Folge vom 08.11.2023Ab 6
Terry Lind ist bei der Arbeit komplett auf sich allein gestellt. Er gräbt nach Schürfgut, füttert damit seine 15 Tonnen schwere Waschanlage und er kümmert sich um den Abraum. Dabei steht er mächtig unter Druck. Denn der Schatzsucher hat keine finanziellen Rücklagen. Sein ganzes Geld steckt in seiner Mine. Um die Verluste auszugleichen, müsste Terry pro Saison Gold im Wert von 70 000 Dollar gewinnen. Aber davon ist er weit entfernt. Ein Testlauf soll zeigen, woran es hapert. Können Freddy Dodge und Juan Ibarra auf dem Areal die Produktion ankurbeln?
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.