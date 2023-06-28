Goldrausch in Alaska
Folge vom 28.06.2023: Endstation: Panamakanal
44 Min.Folge vom 28.06.2023Ab 12
Gegen das Wasser sind Parker Schnabel und sein Team machtlos. Die Überschwemmungen machen seine Pläne in Alaska zunichte. Deshalb konzentriert sich der Minenboss wieder auf seinen Claim am Indian River, auf dem am Ende der Saison die Lizenz abläuft. Fred Lewis und sein Trupp legen unterdessen am California Creek zusätzliche Nachtschichten ein. Christopher Parker steigt dort zum Vorarbeiter auf. Trifft der Neuling bei seinen Kollegen den richtigen Ton? Und auf dem Hunker-Abschnitt fehlen der Winchester-Crew bis zum Winter noch 94 Unzen Edelmetall.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
12
