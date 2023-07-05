Wer braucht schon einen Bonus?Jetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 05.07.2023: Wer braucht schon einen Bonus?
89 Min.Folge vom 05.07.2023Ab 12
Nach zehn Jahren endet für Parker Schnabel im Klondike eine Ära. Die Schürflizenzen am Indian River laufen in Kürze aus und der Minenboss will dort kein Gold zurücklassen. Das Team rüstet sich für den Endspurt. 150 Kilometer nördlich kämpft Fred Lewis um den Fortbestand seiner Mine. Ein Bulldozer bleibt bei der Arbeit am California Creek im Schlamm stecken. Können die Schatzsucher die Planierraupe mit einem Bagger aus dem Morast befreien? Und Tony Beets entdeckt am Paradise Hill eine Vertiefung, in der sich sehr viel Edelmetall abgelagert hat.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
