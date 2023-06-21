Goldrausch in Alaska
Folge vom 21.06.2023: Tief im Schlamm
44 Min.Folge vom 21.06.2023Ab 12
Tony Beets und sein Team haben am Paradise Hill in einer Woche über 500 Unzen Gold ausgegraben. Aber die Glückssträhne hält nicht lange an. Starke Regenfälle sorgen bei den Männern für Sorgenfalten auf der Stirn. Fred Lewis hat am California Creek ebenfalls schwer zu kämpfen. Der Minenboss musste seine Ziele nach unten korrigieren. Um die Produktion anzukurbeln, holt der Ex-Soldat einen alten Bekannten mit ins Boot. Und die Clayton-Brüder heuern in Nordamerika zwei Neulinge an, die ihnen während der Nachtschicht unter die Arme greifen sollen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.