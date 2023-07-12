Die größten Goldmomente mit GewichtJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 12.07.2023: Die größten Goldmomente mit Gewicht
44 Min.Folge vom 12.07.2023Ab 12
Aller Anfang ist schwer: 2012 feierte der damals erst 17-jährige Parker Schnabel mit seiner Crew in der „Big Nugget Mine“ in Alaska eine ordentliche Ausbeute von 50 Unzen Gold. Das Edelmetall im Wert von rund 80 000 Dollar hatten die Männer innerhalb einer Woche ausgegraben. Heutzutage kann der Minenboss über solche Beträge nur noch müde lächeln, denn im Laufe der Jahre hat Parker die Produktion immer weiter gesteigert und im Klondike rekordverdächtige Ergebnisse eingefahren. Dieses Special zeigt die größten Erfolge der Schatzsucher-Teams.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.