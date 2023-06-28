Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch in Alaska

Der beste Abschnitt aller Zeiten

DMAXFolge vom 28.06.2023
Der beste Abschnitt aller Zeiten

Der beste Abschnitt aller ZeitenJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 28.06.2023: Der beste Abschnitt aller Zeiten

44 Min.Folge vom 28.06.2023Ab 12

Ein technischer Defekt wirft Tony Beets am Paradise Hill im Zeitplan zurück. Dort liegt noch jede Menge Schürfgut, aber die Waschanlage streikt. Der „König des Klondike“ beruft den Familienrat ein. Findet der Schatzsucher gemeinsam mit seiner Frau Minnie und seinem Sohn Kevin eine Lösung für das Problem? Parker Schnabels Team muss am Indian River ebenfalls improvisieren, denn Ersatzteile sind in der Wildnis rar gesät. Vorarbeiter Mitch Blaschke versucht mit zwei Autobatterien, Überbrückungskabeln und einer Ladeeinheit die Stromversorgung zu reparieren.

