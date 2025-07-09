Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buzz Legault ist unzufrieden mit der Aufgabe, die ihm sein Boss zugeteilt hat. Als Vorarbeiter fühlt er sich im Muldenkipper degradiert. Doch Rick Ness bleibt keine Wahl. Auf persönliche Befindlichkeiten kann der Goldgräber in der entscheidenden Phase der Saison keine Rücksicht nehmen. Und das gibt er seinem unmotivierten Mitarbeiter auch deutlich zu verstehen. Bei Monica Beets hellt sich unterdessen die Stimmung auf. Ihr Vater wollte ihr bereits vor drei Wochen die Verantwortung für ein eigenes Projekt übertragen. Jetzt nimmt das Vorhaben endlich Gestalt an.

