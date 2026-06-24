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Goldrausch in Alaska

Showdown der Rookie-Minenbosse

DMAXFolge vom 24.06.2026
Showdown der Rookie-Minenbosse

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 24.06.2026: Showdown der Rookie-Minenbosse

44 Min.Folge vom 24.06.2026

Parker Schnabels Karriere als Minenboss begann im Alter von 16 Jahren während der Schulferien. Sein Großvater John schenkte ihm großes Vertrauen und übertrug ihm seinen Claim. Parker musste bis zum Ende der Saison 75 Unzen Gold fördern, um den Betrieb am Laufen zu halten. Kevin Beets pachtete am Scribner Creek Land von seinem Vater Tony, um aus dessen Schatten herauszutreten. Und Rick Ness arbeitete viele Jahre lang als Vorarbeiter, bevor ihm plötzlich die gesamte Verantwortung zufiel. Dieses Special zeigt, wie die drei Männer diese Herausforderungen gemeistert haben.

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