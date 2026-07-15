Goldrausch in Alaska
Folge vom 15.07.2026: Der Schwächste fliegt
45 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6
Tyson Lee übernimmt auf dem Claim mehr Verantwortung. Dabei fallen ihm nicht nur angenehme Aufgaben zu. Am Ende der Woche soll er einen Maschinenführer entlassen. Wer bleibt und wer muss gehen? Eine solche Entscheidung trifft Parker Schnabels Vorarbeiter nicht leichtfertig, denn er erinnert sich noch gut daran, wie er selbst vor zehn Jahren voller Hoffnung in den Yukon kam. Parker erkannte damals sein Potenzial. Und Tony Beets hat am Indian River einen guten Start hingelegt. Nun will er das Tempo weiter steigern. Schon bald soll sein Team rund um die Uhr Gold waschen.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.