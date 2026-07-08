Goldrausch in Alaska
Folge vom 08.07.2026: Buzz in Bestform
44 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
In der dritten Woche der Saison hat Parker Schnabel am Dominion Creek bereits Gold im Wert von mehr als zwei Millionen Dollar gewonnen. Jetzt will er herausfinden, ob sich auch der Claim am Sulphur Creek bezahlt macht. Dort kommen neue Baggerschaufeln zum Einsatz, mit denen sich besonders viel Erdreich bewegen lässt. Und Kevin Beets hat mit Personalproblemen zu kämpfen. Ein Bewerber könnte dem Team mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten wertvolle Dienste leisten. Buzz Legault kann Maschinen bedienen und reparieren. Außerdem kennt er sich mit Schweißarbeiten aus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.