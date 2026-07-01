Goldrausch in Alaska
Folge vom 01.07.2026: Inakzeptable Bedingungen
44 Min.Folge vom 01.07.2026
Amy Lee hat ihren Job als Lehrerin aufgegeben, um Goldgräberin zu werden. Bereits nach zwei Tagen durfte sie mit dem Muldenkipper auf die Piste, wobei sie einen bleibenden Eindruck hinterließ. Deshalb will ihr Parker Schnabels Vorarbeiter eine verantwortungsvolle Aufgabe übertragen. Rick Ness wundert sich unterdessen über zusätzliche Klauseln. Der Goldpreis befindet sich auf Rekordniveau, und das Edelmetall scheint am Lightning Creek zum Greifen nah zu sein. Die Vertragsunterzeichnung hätte eigentlich nur eine Formsache sein sollen – doch nun besteht Gesprächsbedarf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.