Goldrausch in Alaska
Folge vom 15.07.2026: Betrunken im Truck
44 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Rick Ness hat Grund und Boden gekauft und sich bei den Testwerten ausschließlich auf mündliche Aussagen verlassen. Damit ist er ein hohes finanzielles Risiko eingegangen. Schon bald wird sich zeigen, ob seine Entscheidung richtig war. Bei der Inbetriebnahme der Waschanlage wird Rick tatkräftig von seinem Mechaniker Ryan Kent unterstützt. Und Tony Beets will ein weiteres Schürfgebiet erschließen. Sein Team soll auf einer Fläche von vier Hektar eine drei Meter dicke Schicht Mutterboden abtragen. Sind die Neulinge in der Truppe dieser Aufgabe gewachsen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.