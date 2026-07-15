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Goldrausch in Alaska

Betrunken im Truck

DMAXFolge vom 15.07.2026
Betrunken im Truck

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 15.07.2026: Betrunken im Truck

44 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Rick Ness hat Grund und Boden gekauft und sich bei den Testwerten ausschließlich auf mündliche Aussagen verlassen. Damit ist er ein hohes finanzielles Risiko eingegangen. Schon bald wird sich zeigen, ob seine Entscheidung richtig war. Bei der Inbetriebnahme der Waschanlage wird Rick tatkräftig von seinem Mechaniker Ryan Kent unterstützt. Und Tony Beets will ein weiteres Schürfgebiet erschließen. Sein Team soll auf einer Fläche von vier Hektar eine drei Meter dicke Schicht Mutterboden abtragen. Sind die Neulinge in der Truppe dieser Aufgabe gewachsen?

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