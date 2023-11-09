Good Luck Guys
Folge 1: Erster Stopp Wildnis
50 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 12
Das Abenteuer beginnt! Zehn Reality-Stars landen an einem Traumstrand in Thailand und werden in Duos eingeteilt. Der Haken: Am Lost Beach gibt es keine Betten, keine Außen-Küche, keinen Wellness-Bereich und kein Catering. Sie müssen mit dem überleben, was die Natur ihnen bietet. Und das stellt die Abenteuer-Azubis von Beginn an auf eine harte Probe.
Good Luck Guys
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn