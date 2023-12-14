Intimer Sextalk und bitterliche TränenJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 12: Intimer Sextalk und bitterliche Tränen
47 Min.Folge vom 14.12.2023Ab 16
Die vier verbliebenen Teams können nicht lange durchatmen: Im nächsten Pearl Game geht es für alle wieder darum, ihr Leben zu verbessern. Doch der Wettkampf stellt vor allem Michelle vor große Hürden und bringt Dominik auf die Palme. Die Enthaltsamkeit am Strand bringt die Abenteurer derweil auf ganz neue Themen. Und warum liegen eigentlich Kondome in der Hütte?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn